قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 18 يتخطى حاجز 5000 جنيه الجرام

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 5014 جنيها للجرام، محققا رقما قياسيا غير مسبوق في السوق المصري، بدعم من موجة الصعود القوية في بورصات المعادن العالمية وارتفاع أسعار الأوقية إلى مستويات تاريخية.

وتأثر السوق المحلي بهذه التحركات العالمية، إذ ارتفع سعر عيار 24 إلى نحو 6685 جنيها للجرام مقابل 5971 جنيها في بداية أكتوبر، بينما صعد عيار 21 ليسجل 5850 جنيها مقابل 5225 جنيها مطلع الشهر، كما قفز سعر الجنيه الذهب إلى نحو 46800 جنيه مقارنة بـ 41800 جنيه في بداية الشهر ذاته.

وفيما يخص السبائك، بلغ سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 66850 جنيها، وسعر سبيكة 50 جراما نحو 334250 جنيها، بينما سجلت الأونصة (الأوقية) التي تحتوي على 31.1 جراما نحو 207903 جنيهات.

وعالميا، سجل الذهب رقما قياسيا جديدا خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما تخطى مستوى 4341 دولارا للأوقية وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجلت تعاملات المعدن النفيس عند مستوى 4379 دولارا للأوقية قبل أن تتراجع إلى مستوياتها الحالية، فيما أغلقت عقود الذهب الآجلة أمس عند 4316 دولارا للأوقية مرتفعة بنسبة 3.09%، كما صعدت العقود الفورية بنسبة 2.57% لتسجل 4316.42 دولارا للأوقية.