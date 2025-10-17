هل ستتأثر أسعار مواد البناء بزيادة أسعار الوقود؟.. رئيس الشعبة يجيب

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار المحروقات لن يؤدي إلى زيادات في أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت، لأن مصانع الحديد تعمل بالغاز الطبيعي الذي لم يشهد أي زيادة في السعر.

وأضاف الزيني، أن مصانع الحديد الاستثماري تعتمد على الكهرباء، كما أن مصانع الأسمنت تعتمد على الفحم وبالتالي لن تنعكس عليها أي زيادة.

وأشار الزيني، إلى أن الزيادة ستنعكس على تكلفة النقل، التي ستصل إلى 50 جنيهًا إضافيًا لنقل الطن.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من اليوم الجمعة، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 17.5 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه للتر وبنزين 92 إلى 19.75 جنيه للتر، بنزين 95 إلى 21 جنيها للتر.92

وتابع الزيني، أن السوق يعاني من حالة ركود في سوق مواد البناء، كما أن أسعار الحديد والأسمنت تشهد حالة من الاستقرار في الأسواق.



