ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 70 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس 16-10-2025، مقارنة بمنتصف التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3820 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4911 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 نحو 5730 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6548 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 45840 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 65480 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 203642 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 327400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.33% إلى نحو 4262 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج