"Brighter Future".. مبادرة لتوظيف الشباب الأكثر احتياجاً

أعلنت منظمة ساموسوسيال الدولية – مصر، وهي منظمة غير هادفة للربح متخصصة في دعم الشباب الأكثر احتياجاً، وشركة "بل مصر"، المتخصصة في مجال الأجبان، إطلاق مبادرتها الجديدة "Brighter Future” الهادفة إلى تأهيل الشباب من الفئات المستحقة للدعم عبر برامج تدريب وتأهيل مهني تفتح أمامهم آفاقًا جديدة لحياة مستقرة، وبدعم من السفارة الفرنسية في مصر، والقطاع الخاص.

ماذا نعرف عن المبادرة؟

مبادرة Brighter Future تُعد من أولى مبادرات القطاع الخاص في مصر التي تُكرس جهودها لدعم الشباب الخارجين من مؤسسات الرعاية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

تركز مبادرة "Brighter Future" على دعم الشباب فوق سن الثامنة عشرة ممن غادروا مؤسسات الرعاية في مختلف محافظات مصر.

يتم تأهيلهم بمهارات عملية وتدريب متخصص يمكنهم من دخول سوق العمل.

تقوم المبادرة على محورين رئيسيين هما التدريب والتوظيف.

توفر المبادرة أكثر من 45 ألف ساعة تدريبية لـ 1500 شاب وشابة، يليها إتاحة فرص عمل متنوعة داخل شركة بل مصر وشركائها في القطاع الخاص.