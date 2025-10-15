هل يصل الذهب إلى 6 آلاف جنيه للجرام بنهاية 2025؟.. خبير يوضح

توقع المهندس ياسر سعد، خبير صناعة وتجارة الذهب، أن يواصل المعدن الأصفر تحقيق مستويات قياسية جديدة خلال الشهور المقبلة.

وقال سعد، خلال مداخلة في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري: "إن السعر قد يتراوح بين 5800 إلى 6000 جنيه للجرام بحلول نهاية عام 2025"، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات مدعومة بجملة من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية.

وأضاف سعد أن أسعار الذهب خالفت كل التوقعات خلال الشهرين الماضيين، مؤكداً أن الارتفاعات الحالية لم تعد مضاربات عابرة، بل تعكس اتجاهًا تصاعديًا عالميًا واضحًا.

وتابع أن المشهد الاقتصادي العالمي يشهد ما وصفه بـ"حرب تكسير عظام" بين الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن القيود المتبادلة على السلع الأساسية تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن الأزمات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، تعزز من حالة عدم اليقين، مما يزيد جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وعن الوضع في السوق المحلية، أكد سعد، أن الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية أصبح هو النمط السائد، مع تراجع نسبي في الإقبال على المشغولات بسبب ارتفاع التكاليف.

اقرأ أيضاً:

الدكتور هاشم السيد مساعدًا لرئيس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد

مدبولي: قمة شرم الشيخ للسلام أنهت حرب غزة وأثبتت رؤية القيادة المصرية

مجلس الوزراء يستعرض الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر تمهيدًا للإطلاق