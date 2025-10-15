إعلان

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : أمنية عاصم

11:10 ص 15/10/2025

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 65 و71 جنيهًا، بزيادة جنيه.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار السمك والمأكولات ارتفاع البلطي سوق العبور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب اليوم في مصر يقفز لمستوى قياسي جديد مع بداية التعاملات
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة