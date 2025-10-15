ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفعت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 65 و71 جنيهًا، بزيادة جنيه.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.