"وثائق صناديق الذهب" تحقق نموًا بنسبة 6.27% منذ بداية أكتوبر

حققت وثائق صناديق الاستثمار في الذهب نموًا بنسبة 6.27 % في سعر الوثيقة خلال أول أسبوعين من شهر أكتوبر الجاري؛ مدفوعة بالارتفاعات القياسية المحققة في أسعار المعدن الأصفر.

وشهدت أسعار الذهب بلوغ مستويات تاريخية غير مسبوقة ليسجل حاليًا 4140 دولار للأونصة – وفق لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج- ليقفز سعر الذهب عيار 21 – في السوق المحلي- لـ 5550 جنيه.

ويرجع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لعدة أسباب منها، حدوث مناوشات -كلامية- حول نظام التعريفات الجمركية بين أمريكا والصين بجانب استمرار الإغلاق الحكومي في أمريكا الذي دام نحو أسبوعين إلى الآن، بالإضافة إلى عدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في عدة بقاع من العالم – كالمواجهات العنيفة بين أفغانستان وباكستان-.

وتخلق أوقات الفوضى والاضطرابات العالمية حالة من تكالب المستثمرين نحو شراء المعدن الأصفر باعتباره أداة للتحوط وملاذًا آمنًا.

وصناديق الذهب تعد من إحدى الأدوات الاستثمارية أمام العملاء لاستثمار جزءًا من مدخراتهم في وثائق صناديق الذهب الذي وصل عددهم إلى 4 صناديق ببورصة مصر.

1-صندوق (A_Z) جولد

الشركة التي تدير الصندوق: أزيموت للاستثمار.

سعر الوثيقة: 21.44 جنيه. حيث صعدت سعر الوثيقة بنحو 4.22% خلال أسبوعين.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 100 وثيقة.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس.

استرداد: يمكن استرداد الوثائق أو جزءًا منها من الاثنين للخميس.

2- صندوق "سبائك"

الشركة التي تدير الصندوق: بلتون المالية القابضة وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة : 149.42 جنيه. حيث صعد 6.27 % خلال أسبوعين.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 10 وثائق.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

3- صندوق "دهب"

الشركة التي تدير الصندوق: الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة: 158.55 جنيه، حيث ارتفع بنسبة 6.12 % خلال أسبوعين.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 10 وثائق.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

4- صندوق "مباشر"

الشركة التي تدير الصندوق : مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية و إي أي أتش القابضة.

سعر الوثيقة: 11.40 جنيه، حيث ارتفع بنسبة 5.45% خلال أسبوعين.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 100 وثيقة.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء

استرداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء

