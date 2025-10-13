جرام الذهب عيار 21 يقترب اليوم من 5500 جنيه لأول مرة في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر قفزة غير مسبوقة اليوم، حيث وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى نحو 5480 جنيهًا للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعًا بموجة صعود قوية في الأسعار العالمية وارتفاع سعر الأوقية.

وجاء الارتفاع في السوق المحلية متأثرًا بعودة بورصة المعادن العالمية بعد العطلة الأسبوعية، حيث صعدت أسعار الذهب عالميًا من 4017 دولارًا إلى نحو 4093 دولارًا للأوقية خلال تعاملات اليوم، مدعومة بزيادة الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية.

وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3653 جنيها للجرام، كما زاد سعر عيار 18 إلى 4697 جنيها للجرام، بينما صعد عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري إلى نحو 5480 جنيهًا للجرام.

أما عيار 24، فقد واصل صعوده القياسي ليسجل 6262 جنيها للجرام للمرة الأولى في تاريخ السوق المصري.

وبالنسبة إلى الجنيه الذهب، فقد صعد إلى نحو 43840 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر بحسب المصنعية، بينما يعكس هذا السعر قيمة الذهب الخام فقط دون أي إضافات.

كما سجلت سبيكة الذهب 10 جرامات نحو 62620 جنيهًا، في حين بلغت الأونصة (الأوقية) التي تحتوي على 31.1 جرامًا إلى نحو 194748 جنيهًا، بينما وصلت سبيكة 50 جرامًا نحو 313100 جنيه.