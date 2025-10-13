عقد بين “بي بي” و”فالاريس” بالبحر المتوسط لحفر 5 آبار غاز جديدة

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد أعمال الحفر بين شركتي "بي بي" البريطانية و"فالاريس"، لتنفيذ برنامج حفر خمس آبار جديدة للغاز الطبيعي في مناطق امتياز "بي بي" بالبحر المتوسط، على أعماق تتراوح بين 300 و1500 متر، باستخدام منصة الحفر العميق DS-12 التابعة لشركة فالاريس.



ووفق بيان من وزارة البترول، اليوم الاثنين، جرى التوقيع بحضور المهندس محمود عبدالحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وذلك استكمالًا لمذكرة التفاهم التي شهد الوزير توقيعها الشهر الماضي في لندن بين "إيجاس" و"بي بي" لتنفيذ برنامج الحفر الجديد للشركة في مصر.



ومن المقرر أن تبدأ العمليات في عام 2026، حيث يشمل البرنامج حفر آبار جانبية وتنموية واستكشافية، بهدف تسريع تنمية وإنتاج احتياطيات الغاز بالمنطقة، مع الاستفادة من البنية التحتية الحالية ضمن تسهيلات الإنتاج البحرية والبرية بمنطقة غرب دلتا النيل.



وأكد وزير البترول أن شركة "بي بي" تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لقطاع البترول في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن مشروعاتها الأخيرة في البحر المتوسط ساهمت في زيادة الإنتاج المحلي وتأمين الإمدادات خلال فترات ذروة الاستهلاك.



وأضاف بدوي أن الوزارة تقدم كامل الدعم والتعاون مع “بي بي” لتسريع تنفيذ المشروعات الجديدة، بما يضمن استمرار إضافة كميات جديدة من الغاز إلى الإنتاج المحلي، والوصول إلى اكتشافات جديدة تعزز قدرات مصر الإنتاجية وتقلل فاتورة الاستيراد.



من جانبه، قال المهندس نادر زكي، الرئيس الإقليمي لشركة "بي بي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن التوقيع يمثل خطوة استراتيجية ضمن استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المصري خلال العقد الحالي، ويعكس التزامها بتطوير موارد غاز إضافية بدلتا النيل وربطها بالإنتاج في أسرع وقت ممكن لتلبية احتياجات السوق المحلي.



وأكد المهندس وائل شاهين، رئيس بي بي مصر، أن منصة الحفر DS-12 ستمكّن الشركة من تعظيم نتائج الحملة الاستكشافية الأخيرة وتسريع الإنتاج من الاكتشافات الجديدة، دعمًا لأمن الطاقة واستدامة إنتاج غرب دلتا النيل لما بعد عام 2030.