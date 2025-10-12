بحثت جمعية رجال أعمال إسكندرية، مع داج يولين دنفيلت سفير السويد الجديد لدى مصر، والوفد المُصاحب له، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاطّلاع على دور الجمعية في دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وأوضح محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، أن مزايا الاستثمار في الإسكندرية لما تتمتع به من تعدد الموانئ وانخفاض التكاليف التشغيلية، مُشيرًا إلى دور منصة "GAFI" في إتاحة الفرص الاستثمارية، إلى جانب جهود التحول الرقمي وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وتناول جهود الجمعية في دعم المشروعات الصغيرة وتنمية قطاع الأعمال، ومؤكدًا على دور مركز التدريب والتشغيل المهني في تعزيز فرص العمل.

وأشار داج يولين دنفيلت، سفير السويد، إلى أن العديد من الشركات السويدية ترغب في المزيد من الاستثمار في مصر. في مجالات مختلفة منها إعادة التدوير.

وأكد السفير أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية تسهَّم في تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز التعاون بين البلدين.