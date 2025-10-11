بعد تصريحات ترامب.. هل يمكن أن يهبط النفط إلى أقل من دولارين للبرميل؟

أكد عدد من خبراء البترول والطاقة الذين تحدث إليهم "مصراوي" أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية تراجع أسعار النفط إلى أقل من دولارين للبرميل، لا تستند إلى أي معطيات واقعية أو اقتصادية، ووصفوها بأنها عبثية ومستحيلة الحدوث في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، مشيرين إلى أن الهدف من تلك التصريحات قد يكون سياسيًا بالدرجة الأولى وليس اقتصاديًا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في تصريحات له، إن أسعار النفط ستنخفض قريبًا إلى أقل من دولارين للبرميل، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية العالمية، نظرًا لابتعاد هذا الرقم عن أي مستوى يمكن أن تعكسه حركة السوق أو تكلفة الإنتاج الفعلية.

دولارين للبرميل "عبث اقتصادي"

قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن حديث ترامب عن وصول سعر النفط إلى أقل من دولارين للبرميل كلام غير منطقي على الإطلاق، موضحًا أن تكلفة إنتاج النفط وحدها تتجاوز هذا الرقم بكثير، ولا يمكن أن يغطي هذا السعر حتى تكلفة الاستخراج أو النقل.

وأضاف يوسف، أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة تبلغ تكلفته نحو 55 دولارًا للبرميل، وهو ما يجعل من المستحيل أن ينخفض السعر إلى هذا الحد، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يعكس الواقع الاقتصادي ولا تكلفة الإنتاج الحقيقية.

وأوضح أن النفط يمثل عصب الحياة في الاقتصاد العالمي، ولا يمكن الاستغناء عنه أو إيقاف إنتاجه بهذه الصورة، لافتًا إلى أن تكلفة إنتاج البرميل الواحد في مصر تتراوح بين 3 و5 دولارات في الحقول السطحية، وتصل إلى أضعاف ذلك في الآبار العميقة بسبب ارتفاع تكلفة الحفر والطاقة.

وأكد يوسف أن تصريحات ترامب عبثية وغير واقعية، لافتًا إلى أن أسعار النفط تحددها قوى العرض والطلب في السوق العالمية وليس التصريحات السياسية، مشيرًا إلى أنه إذا وصل السعر إلى مستوى التكلفة فلن يكون هناك أي حافز للإنتاج، لأن المنتجين سيتكبدون خسائر مباشرة.

لا يمكن أن تنخفض تكلفة إنتاج النفط لهذا الحد

من جانبه، وصف ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، تصريحات ترامب بأنها غير واقعية إطلاقًا في أي مكان في العالم، مشيرًا إلى أن أقل تكلفة لإنتاج النفط في دول الخليج تتراوح بين 4 و5 دولارات للبرميل، بينما تصل في مصر إلى نحو 7 دولارات للبرميل، وتختلف باختلاف العمق الجيولوجي للآبار سواء في الصحراء الغربية أو في المياه البحرية.

وأوضح راغب أن تكلفة إنتاج النفط أو الغاز الصخري في الولايات المتحدة تتراوح بين 50 و60 دولارًا للبرميل، مؤكدًا أنه حتى في فترات وفرة الإنتاج عالميًا لم تصل الأسعار إلى هذا المستوى المتدني، لأن منظمة "أوبك" تنظم الإنتاج وتحافظ على نطاق سعري يتراوح عادة بين 60 و80 دولارًا للبرميل.

وأشار إلى أن تصريحات ترامب قد تكون ذات أبعاد سياسية أو انتخابية أو تهدف إلى الضغط على بعض الدول المنتجة للنفط، مضيفًا أن الولايات المتحدة رغم كونها من كبار المنتجين، إلا أنها ما زالت مستوردًا صافيًا للنفط، ومن ثم فإن تراجع الأسعار يصب في مصلحتها الداخلية.

وأكد راغب أن مثل هذه التصريحات تثير بلبلة سياسية فقط ولا تستند إلى أسس اقتصادية أو فنية.

واتفق الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، مع ما ذهب إليه الخبراء، مؤكدًا أن تصريحات ترامب غير واقعية تمامًا.