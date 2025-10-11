كيف تأثرت أسعار الذهب بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين؟

كتبت- دينا خالد:

أغلق سعر الذهب العالمي على ارتفاع بنهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، ليستقر بالقرب من مستوى 4000 دولار الذى تجاوزه خلال الأسبوع المنقضي، إذ أدى تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال فرض رسوم جمركية جديدة محتملة على الصين إلى تسريع الهروب إلى أصول الملاذ الآمن، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,989.49 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.7% إلى 4000.40 دولار.

وسجّل المعدن الأصفر ارتفاعًا بنسبة 2.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "رويترز".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمي الجمعة، بأنه لا يوجد سبب للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية بعد أسبوعين كما هو مقرر.

وأضاف في منشور على موقع "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة تدرس زيادة هائلة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

وفي أعقاب هذه الأخبار، تجاوز الذهب لفترة وجيزة حاجز 4000 دولار للأوقية، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 4022.52 دولار.

وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل، إن "تصعيد الحرب التجارية من جديد من شأنه أن يضغط على الدولار وسيكون مفيدا للملاذات الآمنة".

وانخفضت أسعار الذهب 0.5%، مما يجعل السبائك المقومة بالدولار أرخص للمشترين في الخارج.

وتراقب الأسواق عن كثب أيضًا المخاطر المرتبطة بالانهيار المحتمل للحكومة الفرنسية والإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة.

إلى جانب ذلك، يتوقع المستثمرون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر وديسمبر.

ويعتبر الذهب غير المدر للعائد، والذي سجل أعلى مستوى قياسي عند 4059.05 دولار يوم الأربعاء الماضي، بمثابة تحوط خلال أوقات عدم اليقين.