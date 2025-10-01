إعلان

تنويه هام من تنظيم الاتصالات بتأثر بعض الخدمات بالقاهرة الكبرى صباح الخميس

كتب : آية محمد

09:41 م 01/10/2025

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كتبت- آية محمد:

نوه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تأثر بعض خدمات الاتصالات بالقاهرة الكبرى في تمام الساعة الثالثة صباحًا من يوم الخميس على أن تستمر لمدة ثلاث ساعات.بسبب تنفيذ أعمال نقل مسارات بعض كوابل الألياف الضوئية الخاصة بشبكة التراسل الرئيسية التابعة للشركة المصرية للاتصالات.

ويأتي ذلك في إطار أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات، والتي تستلزم نقل مسارات بعض كوابل الألياف الضوئية الخاصة بشبكة التراسل الرئيسية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، والمستخدمة في ربط شبكتها إضافة إلى شبكات المحمول "فودافون، أورنج، إي آند، وي".

وبحسب بيان الجهاز اليوم، فمن المتوقع أن يترتب على هذه الأعمال تأثر بعض خدمات الاتصالات، سواء خدمات الهاتف المحمول أو الإنترنت المنزلي، في عدد من مناطق محيط القاهرة الكبرى، وذلك خلال الفترة من الساعة الثالثة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا.

ويؤكد الجهاز أنه يتابع على مدار الساعة مع فرق الصيانة بالشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لضمان سرعة الانتهاء من أعمال النقل وعودة الخدمات في أسرع وقت ممكن، مع الاعتذار لمستخدمي خدمات الاتصالات عن أي إزعاج قد يطرأ خلال فترة الأعمال.

