قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية إن السبب الرئيسي وراء ضعف صادرات مصر من التمور رغم احتلالها المركز الأول عالميًا في الإنتاج يعود إلى أن أغلب الأصناف المزروعة محليًا غير مطلوبة في الأسواق الخارجية، إلى جانب أن الاستهلاك المحلي للتمور موسمي ولا يغطي الفائض الكبير من الإنتاج.

تتصدر مصر قائمة الدول المنتجة للتمور عالميًا بإجمالي يقترب من 1.9 مليون طن سنويًا، تمثل نحو 19% من الإنتاج العالمي و24% من الإنتاج العربي وفقاً لقاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. ومع ارتفاع الإنتاجية من التمور لا يتجاوز حجم ما تصدره مصر حاجز 2.7% من حجم الإنتاج الكلي.

وأوضح النجيب أن مصر تنتج ملايين الأطنان من التمور سنويًا لكنها لا تصدر سوى نحو 2.7% فقط من هذا الإنتاج، مشيرًا إلى أن أصنافًا مثل الحياني والسماني والزغلول والأمهات تعرف محليًا لكنها غير مرغوبة عالميًا، بينما يتركز الطلب الخارجي على أصناف جافة ونصف جافة مثل المجدول والبرحي.

وأضاف أن ثقافة استهلاك التمور في مصر تختلف عن دول الخليج والعراق والشام، حيث تعد التمور هناك جزءًا من الغذاء اليومي، في حين يرتبط استهلاك المصريين لها بالمواسم وعلى رأسها شهر رمضان أو كجزء من زكاة عيد الأضحى، ما يجعل الاستهلاك محليًا غير منتظم على مدار العام.

وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحولًا استراتيجيًا في التوسع بزراعة الأصناف التصديرية المطلوبة عالميًا، وعلى رأسها البرحي والمجدول، وهو ما ساهم في إحداث طفرة نسبية في حجم الصادرات.

ولفت إلى أن مشروع مليون نخلة برحي في الواحات البحرية غير خريطة الإنتاج وحول مصر من مستورد سابق لهذا الصنف إلى منتج ومصدر له.

