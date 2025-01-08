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أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:23 ص الأربعاء 08 يناير 2025

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 165.43 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 169.78 جنيه.

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