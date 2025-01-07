خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار البيض واللحوم والدواجن والذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، واللحوم، والبيض، والجمبري، والكوسة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما ارتفعت أسعار الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع الجمبري والسبيط.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

ارتفاع اللحوم والجبن الرومي وانخفاض العدس اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم فى مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الثلاثاء

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء