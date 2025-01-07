ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البطاطس، والكوسة، والفلفل الحامي والرومي البلدي، والخيار، والجوافة، والليمون، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار الملوخية والبصل ، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و5.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و 13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و11 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 7.5 جنيهات و13.5 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشا.

الكوسة تتراوح بين 15 جنيهات و19 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 11 و13 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و19 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 20 و24 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 8 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 15 و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و 25 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

بلح سيوي يتراوح بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 و11 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 5 و 17 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و 45 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات