ارتفاع الجمبري والسبيط.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والسبيط، والجمبري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 72 و76 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و115 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و 330 جنيه، بزيادة 30 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و360 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.