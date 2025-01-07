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سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء

09:45 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، ببداية التعاملات الصباحية، عند مستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2487 جنيها للجرام

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3198 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3730 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4263 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 29840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.35% إلى نحو 2646 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

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