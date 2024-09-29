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ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

10:54 ص الأحد 29 سبتمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب البوابة الرسمية "الأسعار المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 42392.86 جنيه، بزيادة 1535.72 جنيه.

سعر طن حديد عز: 43620.59 جنيه، بزيادة 1465.59 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2636.71 جنيه، بزيادة 56.71 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد أسعار الأسمنت
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