خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الحديد والأسمنت وارتفاع الذهب

كتبت - أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت ، والبيض خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر الدواجن بشكل طفيف بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

ارتفاع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

88 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك اليوم الجمعة في سوق العبور

20 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

انخفاض أسعار اللحوم والجبن الرومي وزيت عباد الشمس اليوم الجمعة في الأسواق(موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات