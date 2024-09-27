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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

10:52 ص الجمعة 27 سبتمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب البوابة الرسمية "الأسعار المحلية والعالمية".


ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40507.46 جنيه، بتراجع 163.59 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42132.37 جنيه، بتراجع 42.63 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2785.35 جنيه، بتراجع 41.48 جنيه.

أسعار الحديد حديد عز الأسمنت
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