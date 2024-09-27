إعلان

BBC

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

10:51 ص الجمعة 27 سبتمبر 2024

أسعار البيض

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 170.07 جنيه، بتراجع 3.04 جنيه.

كرتونة البيض البلدي:170.28 جنيه، بتراجع 1.23 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض البلدي كرتونة البيض
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

إعلان

إعلان