هيئة الاستثمار تتابع تأسيس مشروع لإنتاج الفوسفات باستثمارات 40 مليون دولار

كتب : منال المصري

12:22 م 24/02/2026

الهيئة العامة للاستثمار

عقد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع المهندس شريف زيد، رئيس شركة موفينج فيرت إيجيبت، لبحث إجراءات تأسيس مشروع “فوسكور” الصناعي بالمنطقة الحرة العامة بقفط بمحافظة قنا.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن المشروع يقام على مساحة 190 ألف متر مربع باستثمارات تُقدّر بنحو 40 مليون دولار، ويستهدف رفع تركيز خامات الفوسفات منخفضة التركيز (18%–24%) لإنتاج نحو 3 ملايين طن سنويًا من الفوسفات عالي التركيز (32%–34%)، بما يسهم في تلبية الطلبين المحلي والعالمي على الأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة.
وقد انتهت الشركة من تأسيس خط الإنتاج الأول، تمهيدًا لبدء تشغيل المرحلة الأولى خلال العام الجاري بطاقة إنتاجية مبدئية تبلغ 500 ألف طن سنويًا، يُوجَّه نحو 80% منها للتصدير.
وأكد المهندس الجوسقي أن الموقع الاستراتيجي للمصنع داخل المنطقة الحرة بقفط يمنحه ميزة تنافسية قوية، نظرًا لوقوعه في قلب مناطق استخراج الفوسفات وارتباطه بميناء سفاجا، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والنقل وتيسير عمليات التصدير.
كما أشار إلى أن الهيئة تتولى التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتوفير احتياجات المشروع من المرافق والمياه والطاقة، دعمًا لدوره في تطوير منظومة متكاملة لرفع كفاءة صناعات الفوسفات والأسمدة، وتعزيز قدرات القطاع الزراعي في ظل التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود الدولة في ربط الصناعة المصرية بسلاسل القيمة المضافة العالمية وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 يومًا مقارنة بنحو 15.8 يومًا سابقًا، ما أسهم في تقليل تكاليف الشحن على الشركات المصرية بنحو 1.5 مليار دولار.

كما لفت إلى الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي بلغت نحو 550 مليار دولار، وشملت تطوير شبكات الطرق والموانئ وغيرها من المرافق الداعمة لمناخ الاستثمار والتصدير.

