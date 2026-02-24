إعلان

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

11:19 ص 24/02/2026

أسعار الحديد والأسمنت

ارتفعت أسعار الأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026، بينما انخفضت أسعار الحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن الحديد الاستثماري: 36076.03 جنيه، بتراجع 89 جنيهًا.

سعر طن حديد عز: 37889.54 جنيه، بتراجع 86.91 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4053.75 جنيه، بزيادة 106.87 جنيه.

