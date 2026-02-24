إعلان

انخفاض أسعار الزيت والجبن واللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

كتب : ميريت نادي

11:45 ص 24/02/2026

أسعار الزيت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الأرز، والفول المعبأ، والزيت، والعدس، واللحوم، والجبن، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الفول السائب، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.85 جنيه، بتراجع 41 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 56.6 جنيه، بتراجع 3.43 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.83 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 87.53 جنيه، بتراجع 4.18 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.49 جنيه، بتراجع 38 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.41 جنيه، بتراجع 54 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 65.15 جنيه، بتراجع 1.82 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.27 جنيه، بتراجع 32 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 101.89 جنيه، بتراجع 6.28 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.32 جنيه، بتراجع 11.03 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.09 جنيه، بتراجع 61 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 23.4 جنيه، بتراجع 2.31 جنيه.

كيلو الفول السائب: 54.77 جنيه، بزيادة 1.47 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 138.54 جنيه، بتراجع 1.83 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 269.87 جنيه، بتراجع 8.61 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.02 جنيه، بتراجع 28 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 98.61 جنيه، بتراجع 97 قرشًا.

أقرا أيضا:

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الزيت أسعار الفول اللحوم الجبن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
رياضة عربية وعالمية

"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
"لطمة على وجه المتشائمين".. إياد نصار: إنتاج مسلسل "صحاب الأرض" قرار جريء
دراما و تليفزيون

"لطمة على وجه المتشائمين".. إياد نصار: إنتاج مسلسل "صحاب الأرض" قرار جريء
قبل إطلاقه.. 4 مزايا قد تمنح Galaxy S26 Ultra تفوقا على آيفون 17
أجهزة متنوعة

قبل إطلاقه.. 4 مزايا قد تمنح Galaxy S26 Ultra تفوقا على آيفون 17
"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
رياضة عربية وعالمية

"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
موعد ومكان جنازة إسلام رضا إسماعيل شقيق الفنانة زينة
دراما و تليفزيون

موعد ومكان جنازة إسلام رضا إسماعيل شقيق الفنانة زينة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان