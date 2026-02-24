ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والفلفل الرومي البلدي، والخيار، والكانتلوب، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 و10 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 15 و23 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 19 و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 22 و30 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

