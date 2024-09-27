سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة بنحو 10 جنيهات خلال منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت سعر الذهب عيار 14 إلى 2406 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 نحو 3094 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3610 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4125 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 28880 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2664 دولار اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بنسبة 0.28% ، بحلول منتصف التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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