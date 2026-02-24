إعلان

محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير التخطيط أوجه التعاون المشترك

كتب : منال المصري

01:21 م 24/02/2026

محافظ البنك المركزي مع وزير التخطيط

بحث حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، مع أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أوجه تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية.

جاء ذلك بحضور نائبي محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، وطارق الخولي؛ ومن وزارة التخطيط : الدكتور أحمد عاشور رئيس وحدة الحسابات القومية، والدكتورة هبه يوسف مدير وحدة البرنامج القُطري، ومحمد الجالي المستشار الإعلامي.

وتناول اللقاء مناقشة مستجدات مؤشرات الأداء الاقتصادي في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، وأطر التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية، إلى جانب استعراض جهود الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يعزز معدلات النمو ويوفر فرص عمل مستدامة.

وأكد الجانبان ضرورة مواصلة التنسيق الفعال بين البنك المركزي ووزارة التخطيط لضمان التوازن بين الاستقرار النقدي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع التنموية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.

