خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن والحديد والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض والحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وعادت أسعار الذهب إلى الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها.

ارتفاع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

زيادة في أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض المكرونة وارتفاع اللحوم.. أسعار السلع الأساسية اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

بعد تراجعه.. سعر الذهب يعود للارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس