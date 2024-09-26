إعلان

BBC

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن والحديد والذهب

04:19 م الخميس 26 سبتمبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض والحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وعادت أسعار الذهب إلى الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها.

ارتفاع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

زيادة في أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض المكرونة وارتفاع اللحوم.. أسعار السلع الأساسية اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

بعد تراجعه.. سعر الذهب يعود للارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن الحديد الذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بينها مصر والأردن.. إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر لـ15 دولة
بالترددات.. 3 قنوات مفتوحة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك