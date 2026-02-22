إعلان

رحل صائماً.. تفاصيل وفاة لاعب عمال المنصورة أثناء توزيع وجبات إفطار بالدقهلية

كتب : رامي محمود

02:59 م 22/02/2026

معتصم زكريا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توفي اللاعب معتصم زكريا، لاعب نادي عمال المنصورة مواليد 2011، إثر حادث مؤلم أثناء مشاركته في توزيع وجبات إفطار الصائمين على أحد الطرق السريعة بمدينة المنصورة.

وقال شهود عيان إن اللاعب كان يشارك في عمل خيري لتوزيع وجبات الإفطار، وحين توقف على الطريق أثناء التوزيع اصطدمت به سيارة مسرعة، ما أدى إلى إصابته بكسور وجروح خطيرة، ونُقل على الفور إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، صائمًا ومؤديًا عمل الخير الذي اشتهر به بين زملائه وأصدقائه.

وأشاد أصدقاء اللاعب الراحل بحسن خلقه وروحه الرياضية، مؤكدين أنه كان دائم المبادرة بالأعمال الخيرية ومحبوبًا داخل النادي وخارجه.

وفي بيان رسمي، نعى الاتحاد المصري لكرة القدم اللاعب معتصم زكريا، حيث قال البيان: «ينعى المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، وأمين عام الاتحاد، والعاملون بالاتحاد، وفرع الدقهلية لكرة القدم، ببالغ الحزن والأسى اللاعب الشاب معتصم زكريا، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معتصم زكريا عمال المنصورة وفاة لاعب كرة قدم حادث الدقهلية توزيع وجبات إفطار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حريق يلتهم خيمة رمضانية أمام جامعة المنصورة بالدقهلية
أخبار وتقارير

حريق يلتهم خيمة رمضانية أمام جامعة المنصورة بالدقهلية
3 حالات تستوجب التغيير الفوري لعداد الكهرباء القديم
أخبار مصر

3 حالات تستوجب التغيير الفوري لعداد الكهرباء القديم
الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مجددا مقابل الجنيه بنهاية التعاملات
أخبار البنوك

الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مجددا مقابل الجنيه بنهاية التعاملات
لا تأكل القطايف في هذا التوقيت وتلك الحالة- هذا ما يحدث للجسم
سفرة رمضان

لا تأكل القطايف في هذا التوقيت وتلك الحالة- هذا ما يحدث للجسم

مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الرابعة.. نور إيهاب تدعم دينا الشربيني في أزمتها
دراما و تليفزيون

مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الرابعة.. نور إيهاب تدعم دينا الشربيني في أزمتها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟