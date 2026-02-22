توفي اللاعب معتصم زكريا، لاعب نادي عمال المنصورة مواليد 2011، إثر حادث مؤلم أثناء مشاركته في توزيع وجبات إفطار الصائمين على أحد الطرق السريعة بمدينة المنصورة.

وقال شهود عيان إن اللاعب كان يشارك في عمل خيري لتوزيع وجبات الإفطار، وحين توقف على الطريق أثناء التوزيع اصطدمت به سيارة مسرعة، ما أدى إلى إصابته بكسور وجروح خطيرة، ونُقل على الفور إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، صائمًا ومؤديًا عمل الخير الذي اشتهر به بين زملائه وأصدقائه.

وأشاد أصدقاء اللاعب الراحل بحسن خلقه وروحه الرياضية، مؤكدين أنه كان دائم المبادرة بالأعمال الخيرية ومحبوبًا داخل النادي وخارجه.

وفي بيان رسمي، نعى الاتحاد المصري لكرة القدم اللاعب معتصم زكريا، حيث قال البيان: «ينعى المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، وأمين عام الاتحاد، والعاملون بالاتحاد، وفرع الدقهلية لكرة القدم، ببالغ الحزن والأسى اللاعب الشاب معتصم زكريا، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».