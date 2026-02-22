إعلان

موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد

كتب : دينا خالد

01:37 م 22/02/2026

صرف المعاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر مارس بدءًا من يوم الأحد، الموافق الأول من مارس.

ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

وارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، بدءا من يناير، بحسب جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات، بحسب عوض.

وأضاف عوض، في بيان رسمي سابق، أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 سيرتفع إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.

