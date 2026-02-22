إعلان

عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم

كتب : منال المصري

02:00 م 22/02/2026

سند المواطن

تبدأ مكاتب البريد بالنيابة عن وزارة المالية اليوم بيع سندات خزانة تحت اسم "سند المواطن" بسعر عائد مجزِ لأول مرة دون اللجوء للبنوك في خطوة تستهدف منها المالية جمع سيولة لسد عجز الموازنة.

وسندات الخزانة تشبه شهادات الادخار المطروحة في البنوك ولكن تمتلكها وزارة المالية وتتميز بخلوها من المخاطر لضمان الدولة لها.

مع طرح "سند المواطن" اليوم.. ما الهدف من إطلاقها؟

ويتخطى عدد مكاتب البريد 4600 مكتب منتشرة على مستوى الجمهورية وتصل إلى النجوع والقرى مما يجعلها بوابة للوصول لأكبر عدد من المواطنين.

ويقدم مصراوي في السطور التالية كافة التفاصيل حول سند المواطن:

أجل السند: أجل 18 شهرا "سنة ونصف".

سعر العائد: 17.75% سنوي ثابت.

دورية صرف العائد: يصرف بشكل شهري.

مكان الشراء: مكاتب البريد.

الأوراق المطلوبة

صورة البطاقة الشخصية للعميل

تعبئة طلب شراء سندات والتوقيع عليه.

