وكالات

أفادت وكالة بلومبرج، أن رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانج، سيقترح غدًا الإثنين، تجميد عملية التصديق على الاتفاق التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة.



وقال بيرند لانج، في تصريحات لـ"بلومبرج"، أنه سيقترح تعليق العمل على المصادقة بشأن الاتفاق التجاري، حتى يتلقوا تفاصيل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سياستها التجارية.



وأضاف رئيس لجنة التجارة في البرلمان، إنه سيقترح إيضًا تعليق العمل التشريعي بشأن الموافقة على ما يسمى باتفاقية "تيرنبيري" في اجتماع طارئ غدًا الاثني، حتى يتم الحصول على تقييم قانوني شامل والتزامات واضحة من الولايات المتحدة.