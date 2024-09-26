بعد تراجعه.. سعر الذهب يعود للارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في بداية التعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2.400 ألف جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3.086 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3.600 ألف جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4.114 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 28.800 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا 0.60% إلى نحو 2.673 ألف دولار اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف التعاملات اليوم، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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