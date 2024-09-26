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زيادة في أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

10:55 ص الخميس 26 سبتمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

زادت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 173.11 جنيه، بزيادة 12.27 جنيه.

كرتونة البيض البلدي:171.51 جنيه، بزيادة 10.41.

أسعار البيض مركز معلومات مجلس الوزراء كرتونة البيض
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