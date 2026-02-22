22 عامًا من الخير في منفلوط.. مائدة الرحمن تستقبل 2500 صائم يوميًا- فيديو

استقبلت جامعة الإسكندرية وفدًا طبيًا رفيع المستوى من جامعة سيشوان ومستشفى ويست شاينا، المتخصصين في جراحات الكبد وزراعة الكبد، وذلك في إطار دعم التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات الدولية المرموقة.

جاء اللقاء لبحث سبل التعاون المشترك مع كلية الطب وتعزيز تبادل الخبرات في المجالات الطبية الدقيقة، خاصة الجراحات المتقدمة وتطبيقات التقنيات الحديثة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة عفاف العوفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر عبد الله عميد كلية الطب، وعدد من أساتذة جراحة الكبد وزراعة الأعضاء.

فيما ضم الوفد الصيني الدكتور هونج وو نائب رئيس جامعة سيشوان ورئيس الفريق الجراحي، إلى جانب نخبة من خبراء جراحات وزراعة الكبد والتخدير.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة حرص الجامعة على الانفتاح على التجارب الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، بما ينعكس على مستوى الخدمات الصحية والتعليم الطبي.

وأوضح أن التعاون مع الجانب الصيني يمثل خطوة نحو ترسيخ شراكات استراتيجية مستدامة، خاصة في مجالات استخدامات الذكاء الاصطناعي في الطب، والتدريب العملي المتخصص، واستقبال الخبراء لتدريب الجراحين والفرق الطبية وهيئة التمريض، إلى جانب إيفاد أعضاء هيئة التدريس للتدريب على أحدث التقنيات الجراحية.

من جانبه، أوضح عميد كلية الطب أن التعاون يشمل تنظيم ورش عمل مشتركة حول التقنيات المتقدمة في جراحات الكبد والمرارة والبنكرياس وزراعة الكبد، مع بحث آليات إدخال الجراحة الروبوتية وإجراء العمليات عن بعد.

وأشار إلى قيام الخبراء الصينيين بإجراء عدد من العمليات الجراحية بمستشفى المواساة الجامعي باستخدام المناظير ثلاثية الأبعاد لعلاج أورام الكبد، مع تطبيق تقنية صبغة ICG لأول مرة في مصر، بما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الجراحية.

وأعرب الوفد الصيني عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالمستوى العلمي والبحثي لكلية الطب، ومؤكدًا تطلعه إلى بناء شراكة فاعلة تشمل إجراء عمليات مشتركة وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، بما يعزز التعاون الأكاديمي والبحثي خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن جامعة سيشوان ومستشفى ويست شاينا تعدان من أبرز المؤسسات الأكاديمية والطبية في الصين في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي والنشر الدولي، ويتمتعان بسمعة عالمية في تخصصات الجراحة الدقيقة وزراعة الكبد.