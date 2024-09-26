ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب البوابة الرسمية "الأسعار المحلية والعالمية" .

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40.671 ألف جنيه، بارتفاع 198.19 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42.175 ألف جنيه، بارتفاع 5.98 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: سجل نحو 2.826 ألف جنيه، بارتفاع 45.55 جنيه.