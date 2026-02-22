تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة ميكروباص يقود تحت تأثير المواد المخدرة بمحافظة الجيزة.

سائق ميكروباص يقود تحت تأثير المخدرات

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بالفحص تبين أن السيارة ميكروباص منتهية التراخيص، وتم تحديد وضبط قائدها، وهو سائق له معلومات جنائية ولا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وأضاف البيان أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة كما هو ظاهر في الفيديو، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.