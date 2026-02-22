إعلان

فيديو صادم | سائق ميكروباص يقود تحت تأثير المخدرات.. وتدخل عاجل من الداخلية

كتب : علاء عمران

03:54 م 22/02/2026

المتهم

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة ميكروباص يقود تحت تأثير المواد المخدرة بمحافظة الجيزة.

سائق ميكروباص يقود تحت تأثير المخدرات

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بالفحص تبين أن السيارة ميكروباص منتهية التراخيص، وتم تحديد وضبط قائدها، وهو سائق له معلومات جنائية ولا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وأضاف البيان أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة كما هو ظاهر في الفيديو، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

