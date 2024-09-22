بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأحد بحلول تعاملات المساء؟

كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

كان سعر الذهب قد تراجع 5 جنيهات مع بداية التعاملات، قبل أن يعود للارتفاع بنحو 15 جنيها بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2367 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3043 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3550 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4057 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 28400 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2621.8 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة الماضية، آخر تعاملات الأسبوع، بنسبة 1.36%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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