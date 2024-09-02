لتصديره لأوروبا.. تركيا توقع اتفاقية مع شل لتوريد الغاز المسال

كتب- أحمد والي:

وقعت شركة "بوتاش" (Botas) الحكومية التركية اتفاقية مدتها 10 أعوام مع شركة "شل" (Shell) لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع خيار إعادة توجيه الشحنات إلى أوروبا، وفق بيان منشور على موقع وزارة الطاقة التركية اليوم الاثنين.

وتهدف تركيا إلى أن تصبح مركزاً للغاز ومورداً للاتحاد الأوروبي، حيث استثمرت بكثافة في تعزيز قدرتها على استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وأعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، خلال حفل توقيع في أنقرة أن الاتفاقية تتضمن بيع "شل" نحو 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً لصالح شركة "بوتاش" (Botas) الحكومية التركية بدءاً من عام 2027. وهذا يمثل نحو 8% من إجمالي الطلب على الغاز في الدولة لعام 2023، وفقاً لبيانات الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة.

وأوضح الوزير أن العقد يتضمن خياراً لتسليم الغاز إلى محطات أوروبية خارج تركيا، مما يمنح "بوتاش" "قدرات مهمة" في شحن الغاز الطبيعي المسال.وهذه الخطوة توضح خطط شركة الطاقة الوطنية لتلعب دوراً تجارياً دولياً أكثر نشاطاً، بعد أن كانت تستورد تقليدياً شحنات للاستهلاك المحلي.

وتعتمد شركة بوتاش على واردات الغاز القادمة عبر الأنابيب من روسيا وأذربيجان وإيران، بينما تسيطر الجزائر والولايات المتحدة على وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.

وفي مايو، وقعت الشركة اتفاقية أخرى مدتها 10 أعوام مع شركة "إكسون موبيل" الأميركية لتوريد ما يصل إلى 2.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.