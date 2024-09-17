بعد تسجيله أعلى مستوى عالميا.. شعبة البن تتوقع قفزة في الأسعار محليا

كتبت - دينا خالد:

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إنه على الرغم من الارتفاعات المتتالية والمستمرة في أسعار البن عالميا، إلا أن الأسعار مستقرة بالسوق المحلي حتى الآن، لكنه يتوقع قفزة في الأسعار محليا إذا استمرت الزيادات العالمية.

وأشار فوزي، إلى أن أخر زيادة في أسعار البن كانت منذ شهرين ليصل سعر كيلو البن السادة إلى 480 جنيها، وسعر كيلو البن المحوج إلى 600 جنيها.

وأضاف أن أسعار البن الخام ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما، نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق العالمية نتيجة تغيرات المناخ والجفاف الذي أدي إلى تراجع المحصول.

وأرجع فوزي ارتفاع أسعار البن المحوج، إلى ارتفاع أسعار الحبهان عالميا نتيجة ظروف الجفاف في دولة "مالا" وهي أكبر دولة مصدرة للحبهان.

وارتفعت العقود الآجلة لحبوب بن "أرابيكا" بنسبة 4.8% إلى 2.718 دولاراً للرطل في نيويورك، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، بحسب اقتصاد الشرق مع بلومبرج.

وقفزت الأسعار بنحو 40% هذا العام، حيث أدى نقص حبوب "روبوستا" الأرخص إلى زيادة الطلب على أنواع "أرابيكا" المفضلة لسلاسل متاجر القهوة المتخصصة.

وأرجع فوزي، عدم ارتفاع الأسعار في السوق المحلي حاليا، إلى وجود مخزون بالأسواق بالأسعار القديمة، ولم يتم الاستيراد بالأسعار الجديدة حتى الآن.

وتوقع فوزي، أن ترتفع أسعار البن بنحو 10% الفترة المقبلة، إذا استمرت الأسعار العالمية في الارتفاع.

وأشار فوزي إلى أن الأسعار تختلف وفق المنتج والاسم التجاري في السوق وتكاليف التشغيل، وتكلفة التعبئة.

وبحسب فوزي تستورد مصر استهلاكها من البن من الخارج بنسبة 100%، ومن العديد من الدول مثل البرازيل، إندونسيا، وفيتنام، والهند، وكولومبيا.

وتستهلك مصر البن الإندونيسي بنسبة 60% من حجم استهلاكها من البن، لأنه المكون الأساسي في صناعة القهوة التركي، وهي الأكثر طلبا بالسوق المحلي، بحسب فوزي.

ويُضاف ارتفاع أسعار القهوة إلى التضخم الذي تشهده أسعار جميع المشروبات، فقد ارتفعت أسعار عصير البرتقال نتيجة نقص الإنتاج، كما شهدت عقود الكاكاو الآجلة ارتفاعاً قياسياً ما أدى إلى زيادة تكاليف مشروبات الشوكولاتة والحلويات. ومع ذلك، تظل أسعار المواد الغذائية الأساسية الأخرى، مثل الحبوب، منخفضة، ما يخفف من تضخم أسعار الغذاء الإجمالية.