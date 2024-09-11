البترول: شركة PMS تُعد استراتيجية متكاملة لتحسين الإنتاج وخفض التكاليف

كتب- أحمد والي:

قال المهندس عمرو بدوي، رئيس شركة خدمات البترول البحرية "PMS"، أن الشركة أعدت استراتيجية متكاملة لمدة خمس سنوات، ترتكز على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري وإعادة الهيكلة والتحول الرقمي واستخدام الـ AI وتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف غير الضرورية وزيادة الحصة السوقية وتعظيم الإيرادات.

ووفق بيان من وزارة البترول، أشار عمرو بدوي إلى أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير الخدمات المقدمة وتحديث إمكانيات وحداتها البحرية المتخصصة، مما يمكنها من تقديم خدمات متكاملة وتعزيز قدرتها التنافسية وتنفيذ مهام متنوعة في المشروعات البحرية، وتوسيع قاعدة العملاء داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة، الذي انعقد لمناقشة تعديل النظام الأساسي بإضافة أنشطة جديدة وإمكانية إنشاء فروع جديدة للشركة خارج البلاد.

وأضاف رئيس الشركة -أنه استجابة لاحتياجات السوق الجديدة والتوسعات الأخيرة في المجال البحري، ورؤية مصر 2030 في التطوير والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة-.

ووضعت الشركة استراتيجية متطورة لإضافة أنشطة الطاقة لمجال أعمال الشركة إلى جانب البترول والغاز ليشمل مشروعات مزارع الرياح ونقل الطاقة الكهربائية، كما تتضمن إضافة الموانئ البحرية داخل وخارج مصر لعملاء الشركة وإضافة أنشطة التكريك وحماية الشواطئ.

وأكد رئيس PMS أن الشركة تستهدف إضافة أعمال الوكالة الملاحية لتتمكن الشركة بنفسها من استيفاء جميع الإجراءات الخاصة بالوحدات المملوكة وكذلك الوحدات المؤجرة من الغير، بالإضافة إلى تطلعها لإنشاء فروع جديدة خارج جمهورية مصر العربية.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تقديم الدعم الكامل لشركة خدمات البترول البحرية في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لإضافة مجالات عمل جديدة وعملاء جدد وكذلك التوسع في فتح أسواق جديدة للعمل خارج البلاد.