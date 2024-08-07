البورصة تصعد للجلسة الثانية على التوالي

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.48% عند مستوى 28628 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.39%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.1%.

ويعتبر ارتفاع البورصة بنهاية جلسة اليوم هو الارتفاع لليوم الثاني على التوالي بعد تراجعات حادة للأسهم على مدار جلستين ماضيتين.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 167.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 140.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 26.5 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.33% عند مستوى 28210 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، بعد التراجعات الحادة خلال اليومين الماضيين.