خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم والدواجن وارتفاع البطاطس والذهب

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار اللحوم والدواجن والدقيق والسمك المكرونة، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار البطاطس والبصل والبلطي والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يصعد مع منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يصعد مع منتصف التعاملات

ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة في سوق العبور اليوم الاثنين

تراجع اللحوم والدواجن والدقيق في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين

تراجع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البيض البلدي اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع سعر البطاطس والبصل بسوق العبور اليوم الاثنين