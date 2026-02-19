إعلان

شركة إماراتية تستحوذ على 15% من حصة إيني الإيطالية في منطقة امتياز "نرجس"

كتب : أحمد الخطيب

03:54 م 19/02/2026 تعديل في 04:02 م

أعلنت شركة "مبادلة للطاقة"، الإماراتية، إتمام استحواذها على حصة مشاركة بنسبة 15% من شركة إيني في منطقة امتياز "نرجس" البحرية، وهي منطقة استكشاف تقع قبالة السواحل المصرية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تمتلك "إيني" حاليًا حصة تبلغ 30% من حصة المقاول عبر شركتها التابعة "إيوك"، فيما تتولى شركة شيفرون تشغيل العمليات بحصة 45% من حصة المقاول، بينما تمتلك شركة ثروة للبترول حصة 10%.

ويدار الامتياز بالشراكة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، حيث تمثل حصة مجموعة المقاول 50% مقابل 50% لـ"إيجاس".

وقال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "مبادلة للطاقة"، إن الاستحواذ على 15% من امتياز "نرجس" يؤكد الالتزام طويل الأمد تجاه مصر، ويعزز المحفظة الاستثمارية للشركة عبر فرصة نمو واعدة، بالتعاون مع شركاء عالميين في منطقة شرق المتوسط ذات الأهمية الاستراتيجية.

ويقع امتياز "نرجس" في حوض دلتا النيل الشرقي الغني بالموارد في البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 50 كيلومترًا من الساحل، ويشمل عمليات استكشاف في بئر "نرجس-1" التي أُجريت مطلع 2023.

وتجاور المنطقة امتياز "نور" البحري، الذي شاركت فيه "مبادلة للطاقة" عام 2018 بحصة 20%. كما تمتلك الشركة حصة 10% في امتياز "شروق" البحري، الذي يضم حقل حقل ظهر المنتج للغاز.

ويقع امتيازا "نور" و"شروق" في البحر المتوسط قبالة سواحل مصر، وتتولى "إيني" تشغيلهما.

إمارات نرجس البحر المتوسط

