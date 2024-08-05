ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم :

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والبيسط الكاليماري، والكابوريا، والجمبري الصغير خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواها أمس، بينما تراجع المكرونة السويسي بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و68 جنيها، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 210 و420 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و185 جنيها، بزيادة 15جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 120 جنيهات و 330 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.