إعلان

BBC

ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة في سوق العبور اليوم الاثنين

11:55 ص الإثنين 05 أغسطس 2024

السمك البلطي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم :

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والبيسط الكاليماري، والكابوريا، والجمبري الصغير خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواها أمس، بينما تراجع المكرونة السويسي بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و68 جنيها، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 210 و420 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و185 جنيها، بزيادة 15جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 120 جنيهات و 330 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

السمك البلطي سوق العبور السمك البلطيالبيسط البيسط الكاليماري
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* وصل لـ49.5 جنيه... الدولار يقفز بنحو 70 قرشا في البنوك خلال تعاملات اليوم
* بالساعة.. التعليم تحدد موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 (بيان رسمي)
* بعد التصريح المثير.. ما هي ساعة يوم القيامة التي أثارت رعب العالم؟