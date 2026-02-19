سجلت تعاملات المستثمرين العرب في أذون الخزانة بالسوق الثانوي خلال أسبوع صافي خروج بنحو 14.2 مليار جنيه، ما يعادل "300 مليون دولار".

وعل النقيض سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء في أذون الخزانة بالسوق الثانوي خلال أسبوع بنحو 2.1 مليار جنيه، فقا لتقريرالأسبوعي من البورصة المصرية.

لمزيد من التفاصيل أقرا أيضا:

البورصة تواصل الهبوط وتخسر أكثر من 2% اليوم.. ما الأسباب؟

تعاملات الأسهم

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 788.9 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الحالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 283.4 مليون جنيه.

أقرا أيضا:

مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة اليوم الخميس

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 19 فبراير 2026