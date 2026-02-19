إعلان

العرب يسجلون صافي مبيعات بنحو 300 مليون دولار في أذون الخزانة بأسبوع

كتب : ميريت نادي

04:24 م 19/02/2026

البورصة

سجلت تعاملات المستثمرين العرب في أذون الخزانة بالسوق الثانوي خلال أسبوع صافي خروج بنحو 14.2 مليار جنيه، ما يعادل "300 مليون دولار".

وعل النقيض سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء في أذون الخزانة بالسوق الثانوي خلال أسبوع بنحو 2.1 مليار جنيه، فقا لتقريرالأسبوعي من البورصة المصرية.

تعاملات الأسهم

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 788.9 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الحالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 283.4 مليون جنيه.

