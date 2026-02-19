إعلان

الغاز الأوروبي يقفز 5.6% مع تصاعد مخاطر المواجهة في إيران

كتب : أحمد الخطيب

09:24 م 19/02/2026

الغاز الأوروبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 5.6% عند الإغلاق، لتواصل مكاسبها بالتوازي مع صعود النفط، في ظل تصاعد المخاوف من تدخل عسكري أميركي محتمل في إيران قد يهدد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وبحسب ما نشرته بلومبرج، تزايدت حالة القلق في الأسواق بعد تقارير إعلامية أشارت إلى أن أي تحرك عسكري أميركي قد يمتد لأسابيع، ما يرفع احتمالات تعطل الإمدادات عبر المضيق الذي يمر من خلاله نحو خُمس تجارة الغاز المسال في العالم.

وتشهد سوق الغاز الأوروبية موجة تقلبات قوية منذ مطلع العام الجاري، مدفوعة بتغيرات الطقس وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التحركات السريعة لصناديق التحوط والمضاربين، ما زاد من حدة التذبذب السعري.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس وسط مفاوضات أمريكية إيرانية

ورغم استمرار تدفقات واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب بمعدلات قوية، بما ساهم في تلبية الطلب بعد السحب الكبير من المخزونات خلال الشتاء، فإن أوروبا تواجه موسم تخزين صعب هذا العام، خاصة إذا استمرت الاضطرابات التجارية لفترة ممتدة.

في المقابل، من المتوقع أن تشهد القارة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الأسبوعين المقبلين، ما قد يقلل الاستهلاك ويحد من وتيرة السحب من المخزونات تحت الأرض، إلا أن المخاوف بشأن توازن السوق لا تزال قائمة.

وأغلقت العقود الهولندية لأقرب استحقاق (المعيار الأوروبي لأسعار الغاز) عند 31.48 يورو لكل ميجاواط/ساعة، ورغم المكاسب الأخيرة، فإن الأسعار ما زالت أقل بنحو 20% مقارنة ببداية الشهر الجاري، بعد تراجعها من موجة صعود قوية شهدتها في يناير الماضي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الغاز الأوروبي صعود النفط تدخل عسكري مضيق هرمز أسعار الغاز الأوروبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حار نهارا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا
أخبار مصر

حار نهارا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا
جحيم المنطقة الصناعية بأكتوبر.. النيران تلتهم مصنع ملابس والحصيلة 25 مصابا
حوادث وقضايا

جحيم المنطقة الصناعية بأكتوبر.. النيران تلتهم مصنع ملابس والحصيلة 25 مصابا
نجيب ساويرس: خسرت 500 مليون يورو بسبب قرار اتخذته وأنا متنرفز
أخبار وتقارير

نجيب ساويرس: خسرت 500 مليون يورو بسبب قرار اتخذته وأنا متنرفز
منال عوض: نستهدف خطة استثمارية منضبطة… وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية
أخبار مصر

منال عوض: نستهدف خطة استثمارية منضبطة… وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية
إنفانتينو يزف بشرى سارة لغزة بتمويل بناء ملعب وأكاديمية.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

إنفانتينو يزف بشرى سارة لغزة بتمويل بناء ملعب وأكاديمية.. ما التفاصيل؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الجنيه يتراجع والبورصة تهبط.. والحكومة تطرح "سند المواطن" (نشرة رمضان الاقتصادية)
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة