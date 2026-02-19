الغاز الأوروبي يقفز 5.6% مع تصاعد مخاطر المواجهة في إيران

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 5.6% عند الإغلاق، لتواصل مكاسبها بالتوازي مع صعود النفط، في ظل تصاعد المخاوف من تدخل عسكري أميركي محتمل في إيران قد يهدد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وبحسب ما نشرته بلومبرج، تزايدت حالة القلق في الأسواق بعد تقارير إعلامية أشارت إلى أن أي تحرك عسكري أميركي قد يمتد لأسابيع، ما يرفع احتمالات تعطل الإمدادات عبر المضيق الذي يمر من خلاله نحو خُمس تجارة الغاز المسال في العالم.

وتشهد سوق الغاز الأوروبية موجة تقلبات قوية منذ مطلع العام الجاري، مدفوعة بتغيرات الطقس وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التحركات السريعة لصناديق التحوط والمضاربين، ما زاد من حدة التذبذب السعري.

ورغم استمرار تدفقات واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب بمعدلات قوية، بما ساهم في تلبية الطلب بعد السحب الكبير من المخزونات خلال الشتاء، فإن أوروبا تواجه موسم تخزين صعب هذا العام، خاصة إذا استمرت الاضطرابات التجارية لفترة ممتدة.

في المقابل، من المتوقع أن تشهد القارة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الأسبوعين المقبلين، ما قد يقلل الاستهلاك ويحد من وتيرة السحب من المخزونات تحت الأرض، إلا أن المخاوف بشأن توازن السوق لا تزال قائمة.

وأغلقت العقود الهولندية لأقرب استحقاق (المعيار الأوروبي لأسعار الغاز) عند 31.48 يورو لكل ميجاواط/ساعة، ورغم المكاسب الأخيرة، فإن الأسعار ما زالت أقل بنحو 20% مقارنة ببداية الشهر الجاري، بعد تراجعها من موجة صعود قوية شهدتها في يناير الماضي.