انخفاض قيمة التداولات بالبورصة 0.22% إلى 542 مليار جنيه في أسبوع

كتب : ميريت نادي

03:45 م 19/02/2026

البورصة

انخفض إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بالبورصة المصرية بنسبة 0.22% مقارنة بالأسبوع الماضي، إلى نحو 542.5 مليار جنيه بعدد نحو 9.1 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 891 ألف عملية، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر من البورصة اليوم.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.35%، ليغلق عند مستوي 50667 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.58%، ليغلق عند مستوي 12726 نقطة.

وهبط مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.70%، ليغلق عند مستوي 17804 نقطة.

